طفل يصيب زميله بقطعة زجاج خلال مشاجرة بالبحيرة

طفل يصيب زميله بقطعة زجاج خلال مشاجرة بالبحيرة

خلال جولة مسائية.. «الأنصاري» يستبعد مسئول الإشغالات بحي جنوب الجيزة

خلال جولة مسائية.. «الأنصاري» يستبعد مسئول الإشغالات بحي جنوب الجيزة

المنظمات اليهودية الأمريكية: نقدر جهود مصر للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

المنظمات اليهودية الأمريكية: نقدر جهود مصر للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق المصري الأمريكي من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ويجدد الدعوة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي يؤكد أهمية التنسيق المصري الأمريكي من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ويجدد الدعوة لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسى يستقبل وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى

الرئيس السيسى يستقبل وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى

حلوة يا بلدى بالصيني.. اطّلع على كيف احتفل صينيون بالصداقة مع مصر

حلوة يا بلدى بالصيني.. اطّلع على كيف احتفل صينيون بالصداقة مع مصر

ضبط سيدتين لسرقة مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ

ضبط سيدتين لسرقة مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ

أخطاء صحية تقع فيها معظم النساء .. تستنزف الصحة وتؤثر سلبًا في جودة الحياة

أخطاء صحية تقع فيها معظم النساء .. تستنزف الصحة وتؤثر سلبًا في جودة الحياة

هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مجهولة المصدر لمستحضر “Acriptega”

هيئة الدواء المصرية تحذر من عبوات مجهولة المصدر لمستحضر “Acriptega”

الرئيسية أخبار مصرية

المنظمات اليهودية الأمريكية: نقدر جهود مصر للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المنظمات اليهودية الأمريكية: نقدر جهود مصر للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

المنظمات اليهودية الأمريكية: نقدر جهود مصر للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:18 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، مكونًا من اليزابيث بيرنز كورن، رئيسة مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، وويليام داروف، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

 

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء تقدير مصر للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن محورية التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين البلدين من أجل تحقيق السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة التحديات المشتركة، وخاصة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدًا ضرورة مواصلة دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

 

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن تقديرهم البالغ لزيارة مصر ولقاء الرئيس، وثمنوا كذلك العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معربين كذلك عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 

 

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة دولية لإطلاق أول ماجستير للإدارة الرياضية

أخبار ذات صلة

0 تعليق