خلال جولة مسائية.. «الأنصاري» يستبعد مسئول الإشغالات بحي جنوب الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:18 مساءً - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة الحالة العامة للخدمات وانتظام الحركة بحى جنوب الجيزة، وذلك خلال جولة مسائية بقطاعات الحى.

شملت جولة المحافظ شوارع «مراد، والبحر الأعظم، صلاح سالم، المحطة، والثروة المعدنية، والمنيب، طريق مصر أسيوط الزراعى».

وخلال المرور لاحظ محافظ الجيزة عدد من حالات التعدى وإنتشار للإشغالات حيث وجه المحافظ رئيس حى جنوب بغلق 3 مقاهى ومحل عصير وإزالة كشك لمخالفتها وإشغالها للطريق العام وإستبعاد مسئول الإشغالات بالحى وتكثيف التواجد الميدانى لمنع تجدد التعديات.

كما شدد المحافظ على رئيس الحى بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف ورديات النظافة والجمع الدورى للمخلفات ومنع تراكمها وتوجيه حملات ضبط عمليات الفرز وتوقيع العقوبات على مرتكبيها.