طفل يصيب زميله بقطعة زجاج خلال مشاجرة بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 02:18 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام طفل بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام قطعة زجاج وإحداث إصابته بمحافظة البحيرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مايو الماضي تلقى مركز شرطة كفر الدوار بلاغًا من طالب مصاب بجرح قطعي بالوجه، أفاد فيه بتضرره من أحد زملائه لقيامه بالتعدي عليه باستخدام قطعة زجاج وإصابته، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 14 عامًا ومقيم بذات الدائرة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.