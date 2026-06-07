الرئيس السيسي يتفقد القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة ويؤكد جاهزية القوات المسلحة وتطوير قدراتها.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 10:24 مساءً - قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بزيارة تفقدية لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجولة التفقدية المفاجئة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لسير العمل، والتأكد من مستوى الجاهزية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن القيادة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية وكمية في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس قام خلال الزيارة بتفقد مقر الأكاديمية العسكرية المصرية داخل مجمع القيادة الاستراتيجية، حيث التقى بعدد من طلاب الأكاديمية.

كما تابع سيادته سير العملية التعليمية والبرامج التدريبية داخل الأكاديمية، وأجرى حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول الأنشطة التي يشاركون فيها، مؤكدًا أهمية بذل أقصى الجهود، وضرورة الاستمرار في تنمية وتطوير القدرات بما يواكب متطلبات التأهيل العسكري الحديث.