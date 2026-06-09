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وزيرا التموين والزراعة ومدير مستقبل مصر يبحثون تعزيز منظومة الأمن الغذائي

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وزيرا التموين والزراعة ومدير مستقبل مصر يبحثون تعزيز منظومة الأمن الغذائي

وزيرا التموين والزراعة ومدير مستقبل مصر يبحثون تعزيز منظومة الأمن الغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 12:30 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم الإثنين، بمقر الجهاز، في تجسيد لتكامل أضلاع "مثلث الأمن الغذائي" الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والتوزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي.

 

تم خلال الاجتماع متابعة الجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة منظومة تداول السلع الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة ملف توريدات القمح المحلي من المزارعين، بما يدعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

 

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التخزين والنقل للسلع الأساسية باستخدام  أحدث النظم، إلى جانب مناقشة آليات دعم المزارعين وتحسين كفاءة عمليات التسويق الزراعي، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في مختلف الظروف.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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