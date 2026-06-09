فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا يعقدون اجتماعا فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يونيو 2026 01:24 مساءً - عقدت فصائل فلسطينية، إلى جانب وسطاء من مصر وقطر وتركيا، اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الإقليمية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وذلك بحسب ما نقلته قناة إكسترا نيوز.

ويهدف الاجتماع إلى الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن تثبيت التهدئة وتخفيف حدة التصعيد في القطاع.

كما يناقش المشاركون خلال اللقاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن بحث ترتيبات إضافية تتعلق باستمرار وقف إطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في غزة.