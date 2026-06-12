الشركة المتحدة تطلق تغطية موسعة لكأس العالم 2026 عبر باقة برامج متنوعة من قلب الحدث

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يونيو 2026 10:24 مساءً -

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق خريطة برامجية خاصة لمواكبة فعاليات كأس العالم 2026، من خلال تغطية شاملة تقدمها قنواتها المختلفة، بهدف نقل أجواء البطولة إلى المشاهدين عبر مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية والترفيهية والفنية.

وتنطلق التغطية بحلقة استثنائية من برنامج "معكم منى الشاذلي"، تُذاع مساء اليوم من منطقة المشجعين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من نجوم الفن والرياضة، في إطار متابعة الأجواء المصاحبة للبطولة العالمية.

كما تقدم قناة ON برنامج "حلمي في المونديال" الذي يقدمه الفنان محمد حلمي، في تجربة تمزج بين الكوميديا وقصص وذكريات كأس العالم، إلى جانب برنامج "يوم ورا يوم" الذي ينقل للمشاهدين تفاصيل وأجواء البطولة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتضمن الخريطة الإعلامية مجموعة من البرامج الرياضية المتخصصة، من بينها "ستاد المونديال" الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح، وبرنامج "ضربة معلم" للإعلامي شريف مدكور من منطقة المشجعين، بالإضافة إلى برنامج "التشكيل المثالي" للإعلامية إنجي يحيى، وبرنامج شبابي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي لمتابعة كواليس وأجواء الحدث العالمي.

وفي إطار التنوع البرامجي، يشارك عدد من نجوم الرياضة في تغطية البطولة، حيث يقدم أحمد حسن برنامج "المونديال مع الكابتن" عبر قناة dmc، فيما يواصل الإعلامي محمد شبانة متابعة أبرز أحداث المونديال من خلال برنامج "نمبر وان" على قناة CBC، كما يقدم كريم حسن شحاتة برنامج "كرة كل يوم" على قناة الحياة.

ولم تقتصر التغطية على البرامج الرياضية فقط، إذ خصصت قناة سفرة مجموعة من الفقرات والبرامج الخاصة بالمونديال، يقدمها نخبة من أشهر الطهاة، في محاولة لربط أجواء البطولة العالمية بالمحتوى الترفيهي والأسري، بما يضمن تجربة مشاهدة متكاملة للجمهور طوال فترة كأس العالم 2026.