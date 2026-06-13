الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة اليوم.. والقاهرة تسجل 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 11:18 صباحاً - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم السبت 13 يونيو 2026، طقسًا شديد الحرارة ورطبًا على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا ورطبًا في الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، وحار على السواحل الشمالية، في حين يكون معتدلًا ورطبًا ليلًا على أغلب المحافظات، ومائلًا للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين أعلى من المسجلة في الظل.

وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، بينما تسجل الإسكندرية 33 درجة للعظمى و22 للصغرى، ومطروح 30 درجة للعظمى و20 للصغرى.

وفي صعيد مصر، تسجل سوهاج 39 درجة للعظمى و24 للصغرى، فيما تصل الحرارة في قنا وأسوان إلى 41 درجة للعظمى، مع درجات صغرى تبلغ 26 و28 درجة على الترتيب.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الرطوبة خلال الفترة الحالية.