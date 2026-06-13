فتح باب التقدم للمدارس الرياضية للعام الدراسى 2027.. اعرف الشروط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 11:18 صباحاً - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يتم الإعلان غدا عن فتح باب التقدم للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي 2027/2026 علي مستوي الجمهورية، وذلك لقبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الناجحون في الصف الساس الابتدائي للعام الدراسي 2026/205.

بدء سحب ملفات المدارس الرياضية 14 يونيو

ووجهت الإدارة المركزية للتعليم العام مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية بالآتي:

ـ يتم بدء سحب ملفات التقدم من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026 حتى 16 يوليو وذلك طبقاً لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم (219) لسنة 2018.

ـ يتم الإعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية، طبقاً للقرار الوزاري رقم (219) لسنة 2018.

المدارس الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس الرياضية بالمحافظات، بعد تحديد موعد التقدم لها 14 يونيو الجارى، كالتالى: بنين – بنات" القاهرة - الاسكندرية - المنوفية - الشرقية بورسعيد - بني سويف المنيا - أسيوط – الفيوم، المدارس الرياضية للبنين فقط" الجيزة - القليوبية - سوهاج - الأقصر – أسوان ومرسى مطروح والوادى الجديد" مقابل 50 جنيها مقابل سحب الملف.

شروط القبول بالمدارس الرياضية 2026-2027.

- المرحلة الإعدادية: أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الإعدادي.

ـ يسحب ملف التقدم من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحدد.

ـ المرحلة الثانوية : يتم فتح باب القبول لالتحاق الطلبة الحاملين علي الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة وذلك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي

- يسحب ملف التقدم من المدرسة الرياضية الثانوية بالموعد المحدد.

التعليم تكشف شروط قبول أبطال البطولات بالمدارس الرياضية

- من المركز الأول للمركز الرابع بشرط وجود أماكن شاغرة: البطولات الرسمية الدولية أو العربية أو الإفريقية أو الجمهورية للأندية معتمدة من الاتحادات المختصة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب.

- بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب وبطولات مدرسية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحادات أو المناطق بالمديرية التعليمية التابع لها. اجتياز الاختبارات الثقافية والعلمية والرياضية.

اختبارات القبول بالمدارس الرياضية 2026.. الفحوصات الطبية المطلوبة

- إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية.

- اجتياز الطالب الكشف الطبي (نظر - صدر - قلب - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء).

- أن يكون من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة.

- اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية.

اجتياز الكشف الطبى

يشترط للقبول اجتياز الكشف الطبي الذي يتضمن:

▪️ فحص النظر.

▪️ فحص الصدر.

▪️ فحص القلب.

▪️ تحليل دم كامل.

▪️ اختبار ذكاء.

- يتم إجراء الكشف الطبي من خلال التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة.

كما يخضع الطلاب لاختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية، قبل إعلان النتيجة النهائية للقبول.