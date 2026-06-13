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التموين تواصل طرح الطماطم بـ15 جنيهًا للكيلو وصرف مقررات يونيو التموينية للمواطنين

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التموين تواصل طرح الطماطم بـ15 جنيهًا للكيلو وصرف مقررات يونيو التموينية للمواطنين

التموين تواصل طرح الطماطم بـ15 جنيهًا للكيلو وصرف مقررات يونيو التموينية للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يونيو 2026 01:24 مساءً -  

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت 13 يونيو 2026، طرح كميات من الطماطم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية بسعر 15 جنيهًا للكيلوجرام، في إطار جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

كما تستمر الوزارة في طرح مجموعة متنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

 

وفي سياق متصل، تواصل وزارة التموين صرف مقررات شهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات التموينية من خلال منافذ الصرف المعتمدة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات.

 

وأكدت الوزارة أن صرف السلع التموينية يتم وفق نظام الاستحقاق المعمول به دون أي تغيير في الحصص الشهرية المقررة للمستفيدين، مع توافر السلع الأساسية بكميات كافية لضمان انتظام عملية الصرف وتلبية احتياجات المواطنين.

 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة التموين لتعزيز المعروض من السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، إلى جانب استمرار متابعة الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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