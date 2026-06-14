مكتبة الإسكندرية و "الإيسيسكو" تبحثان إطلاق مشروعات مشتركة لصون التراث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 03:30 مساءً - بحث الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية مع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، خلال زيارته مؤخرًا لمقر المنظمة في الرباط، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النشر، وصون التراث الإسلامي والإنساني، والمحافظة على المخطوطات وترميمها، وتطوير مشاريع ثقافية ومعرفية.. تم اللقاء بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية.. تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إطلاق مشروع مشترك لإحياء التراث الإسلامي والإنساني من خلال ترميم المخطوطات والكتب النادرة، إلى جانب ترجمة مؤلفات تاريخية وفكرية وإسلامية إلى عدة لغات، كما جرى اقتراح إطلاق جائزة مشتركة للقراءة بهدف تشجيع الشباب على المطالعة وتعزيز الثقافة المعرفية.

قدم الدكتور أحمد عبد الله زايد عرضًا حول سلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب"، باعتبارها أحد أبرز مشاريع مكتبة الإسكندرية، وقدم عرضًا سريعًا لسلسلة الجوائز والبرامج التي أطلقتها المكتبة خلال السنوات الماضية لتعزيز ثقافة القراءة والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن المكتبة تضم أكثر من مليون كتاب، وما يزيد على 600 مخطوط أصلي تاريخي، إضافة إلى نحو 21 ألف مخطوط مصور، وتستقبل يوميا قرابة ثلاثة آلاف زائر.

ومن جانبه أكد المدير العام للإيسيسكو ضرورة بناء شراكات استراتيجية بين المؤسستين تسهم في تعزيز حضور التراث الإسلامي والإنساني وإتاحته للأجيال الجديدة والباحثين حول العالم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات مكتبة الإسكندرية في مجالات التوثيق والحفظ الرقمي وإدارة المجموعات التراثية.