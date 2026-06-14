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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 10:24 مساءً -  

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد صامويل أبلاكوا، وزير خارجية غانا، يوم الأحد ١٤ يونيو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الغانية من تطور إيجابي في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتشجيع انخراط القطاع الخاص والشركات المصرية في دعم خطط التنمية الوطنية في غانا، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم، مشيراً إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. 

 

كما تناول الاتصال آفاق التعاون في القطاع الصحي والدوائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات الصحية، والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية ونقل الخبرات، مستعرضاً ما يمكن لمصر تقديمه من دعم وخبرات انطلاقاً من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع الدواء.

 

في ذات السياق، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأفريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وتعزيز جهود التنمية والتكامل القاري.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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