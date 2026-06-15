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سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

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سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

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سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 11:18 صباحاً - نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكى قوله إن ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان واستخدم ألفاظا نابية خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، وقال مسئولون إن الهجوم الإسرائيلي في لبنان ساهم في دفع المفاوضات النهائية إلى الأمام.

ترامب: الاتفاق المبرم مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز مفتوحًا

 

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الاتفاق المبرم مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم بشكل دائم، معتبرًا أن ذلك يمثل مكسبًا مهمًا للتجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة.

وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، أن قرار الولايات المتحدة مهاجمة إيران في أواخر فبراير ثم فرض حصار بحري عليها لاحقًا أسهم في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي في الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الأمريكية، على حد وصفه.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه "صعب المراس للغاية"، مضيفًا أن على إسرائيل أن تكون ممتنة للجهود الأمريكية، لأن امتلاك إيران لسلاح نووي كان سيشكل تهديدًا وجوديًا لها، بحسب تعبيره.

ولوّح ترامب بإمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا تعثر الاتفاق أو فشلت المفاوضات النووية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات جديدة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة.

كما كشف الرئيس الأمريكي أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة كادت أن تعرقل التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع طهران، موضحًا أن المفاوضات واجهت تحديات كبيرة قبل الوصول إلى التفاهم النهائي.

وأكد ترامب أن الاتفاق يتضمن التزامًا طويل الأمد من جانب إيران بالإبقاء على عمليات تخصيب اليورانيوم عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها في أي أغراض عسكرية، مشددًا على أن هذه القيود ستظل سارية بصورة دائمة وفق بنود التفاهم المعلن.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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