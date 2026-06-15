تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

الرئيس السيسى يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات حول عدد من القضايا

الرئيس السيسى يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد ويعقدان جلسة مباحثات حول عدد من القضايا

الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية...

الكويت ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية...

إصابات التمارين الرياضية .. مدربة لياقة بدنية تكشف لـ"دوت الخليج" أبرز الأسباب ونصائح لتجنبها

إصابات التمارين الرياضية .. مدربة لياقة بدنية تكشف لـ"دوت الخليج" أبرز الأسباب ونصائح لتجنبها

صحة
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى

في اتصالات هاتفية .. تأكيد مصرى باكستانى كندى على دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة

في اتصالات هاتفية .. تأكيد مصرى باكستانى كندى على دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران

سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

سي إن إن : ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان

الرئيسية أخبار مصرية

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 11:18 صباحاً - ترحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتأمل مصر أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء أسس جديدة للتعاون، وتهيئة بيئة داعمة للسلام، ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقى القضايا الإقليمية المختلفة، بما ينعكس ايجابا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

 

وواصلت مصر خلال الأشهر الأخيرة - بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية - جهودها الجادة والصادقة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل الوصول إلى هذه النقطة وانهاء الحرب وفتح صفحة جديدة تعزز من أمن واستقرار المنطقة. 

 

وتجدد مصر موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية وتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وتؤكد أن تسوية الخلافات عبر الحوار والتفاوض تمثل نهجا اساسياً لتحقيق السلام وترسيخ الاستقرار، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في خفض حدة التوتر وتسوية النزاعات، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتعاون والتنمية وتحقيق الامن والاستقرار لشعوب المنطقة وازدهارها.

 

وتعرب مصر مجددا عن تطلعها لأن يؤدي إنهاء الحرب إلي اعادة تركيز الاهتمام الدولي مرة أخرى علي الأوضاع المأساوية إنسانيا وأمنيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وسرعة العمل علي بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب للسلام.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

أخبار ذات صلة

0 تعليق