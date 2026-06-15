في اتصالات هاتفية .. تأكيد مصرى باكستانى كندى على دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 11:18 صباحاً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالين من السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والسيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، يوم الاثنين ١٥ يونيو.

أعرب الوزيران عن ترحيبهما البالغ للتوصل الي اتفاق بين الولايات المتحدة وايران وتقديرهما للجهود التى بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية ومساهمتها فى التوصل لهذا الاتفاق بالتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين. واعرب الوزيران عن تطلعهما أن يسهم الاتفاق في تهيئة الأجواء وفتح صفحة جديدة تسهم في دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.