الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 مساءً - أكدت الرئاسة الفرنسية حرص باريس على دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مجمل أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، المنعقدة في مدينة إيفيان شرق فرنسا، مشددة على أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في القمة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

لماذا ترى فرنسا أن لمصر دورًا مهمًا داخل القمة؟