CNN : الحرس الثورى الإيرانى يفسد مخطط هدية عيد ميلاد ترامب بسبب تعمدها تأخير موعد الإعلان عن توصل لإتفاق مع أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 01:24 مساءً - جاء إعلان إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، بعد فترة من إعلان الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إليه، ولكنه بحسب توقيت إيران لم يتزامن الإعلان مع يوم عيد ميلاد دونالد ترامب الثمانين الذي أصر على اعلان الاتفاق وتوقيعه الاحد ليتزامن مع عيد ميلاده.

إيران أصرت على تأخير الإعلان لما بعد منتصف الليل

وفقا لشبكة سي إن إن، قال مسؤول أمريكي في وقت متأخر، مساء الأحد، إن طهران لم تكن ترغب في أن يتم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق قبل حلول منتصف الليل بتوقيت إيران، إذ كان ذلك سيتزامن مع عيد ميلاد ترامب وقد تحقق لهم ما أرادوا ولو جزئيا.

صدر الإعلان الإيراني بعد منتصف الليل بدقائق، ليوافق اليوم الاثنين في إيران، بينما كان لا يزال الأحد وهو عيد ميلاد ترامب في الولايات المتحدة.

وكان الحرس الثوري الإيراني نفى، السبت الماضي، توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة في يوم الأحد، منتقدا إصرار ترامب على أنه سيتم توقيع الاتفاق في ذلك اليوم ووصف الحرس الثوري الجدول الزمني بأنه اختبار لفريق التفاوض الإيراني، وأن إعلان ترامب يأتي رغم تصريح المفاوضين الإيرانيين وبشكل صريح بأن مذكرة التفاهم لم تصغ بعد، وأن التوقيع يوم الأحد لن يتم قطعا.

الحرس الثورى: ترامب أراد استغلال الاتفاق دعائيًا فى عيد ميلاده

وفي منشور على تطبيق تيليجرام، أشار الحرس الثوري، إلى أن ترامب كان لديه نية لتحديد موعد التوقيع ليتزامن مع عيد ميلاده في 14 يونيو وجاء في بيانه: يعتقد بعض المراقبين أن إصراره قد يكون مدفوعاً برغبة في استغلال المناسبة رمزياً وتحويلها إلى حدث دعائي شخصي

وجاء ذلك بعدما قال ترامب في وقت سابق، السبت الماضي، إن اتفاقاً مع إيران من المقرر أن يتم توقيعه غداً الأحد، مضيفاً أنه فور توقيعه سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع ولاحقا، قال ترامب إن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران لا يزال مقررا الأحد خلال ساعات قليلة، وذلك رغم الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب ترامب والمسؤولين الإيرانيين والوسيط الباكستاني، فإنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق حضوريا يوم الجمعة في جنيف.