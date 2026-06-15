بالإنابة عن السيد الرئيس..رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى

بالإنابة عن السيد الرئيس..رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى

سبراي طبيعي لتعزيز صحة الشعر

سبراي طبيعي لتعزيز صحة الشعر

تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

تعرف علي تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران المقرر توقيعها الجمعة المقبل

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر بقمة مجموعة السبع

فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المتوقفة لليوم الثانى

الرئيسية أخبار مصرية

ضبط عنصر جنائي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط عنصر جنائي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"

ضبط عنصر جنائي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 01:24 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بارتكاب (3 ) وقائع سرقة سيارات بنطاق محافظة القاهرة، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليه سيئا النية (مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة) "أمكن ضبطهما".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

بالإنابة عن السيد الرئيس..رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى

أخبار ذات صلة

0 تعليق