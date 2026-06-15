ضبط عنصر جنائي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 01:24 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة" بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بارتكاب (3 ) وقائع سرقة سيارات بنطاق محافظة القاهرة، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليه سيئا النية (مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة) "أمكن ضبطهما".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.