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بقيمة (9) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي

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بقيمة (9) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي

بقيمة (9) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 01:24 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (9) ملايين جنيه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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