بالإنابة عن السيد الرئيس..رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 02:18 مساءً - بالإنابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي " 2026Africa Health ExCon "، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل بدء المؤتمر، الدكتور/ دجورو ماكوت "Djuro Macut "، رئيس وزراء جمهورية صربيا، الذي يشارك في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الأفريقي الخامس.



كما يشارك في المؤتمر والمعرض الأفريقي الخامس عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ونواب البرلمان، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات القطاع الصحي، والشركاء من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة غير مسبوقة من مختلف الجهات والهيئات الصحية المصرية كشركاء رئيسيين في الحدث، بما يعكس تكامل منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتوحيد الجهود لدعم أجندة التنمية الصحية على المستويين الوطني والأفريقي؛ حيث يشارك في المؤتمر والمعرض كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الجامعات والمستشفيات التعليمية والجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة، وكبرى شركات الأدوية، بما يجعل من المؤتمر منصة جامعة لمختلف أطراف منظومة الرعاية الصحية وصناعة القرار الصحي في مصر وأفريقيا.

وتُعقد النسخة الخامسة من المؤتمر تحت شعار "السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات،" وذلك بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، لتؤكد مكانة مصر كمحور إقليمي رائد في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالقارة، وتعزيز جهود التكامل الصحي بين الدول الإفريقية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 400 شركة محلية وإقليمية وعالمية، وبحضور متوقع يتجاوز 45 ألف زائر من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في أكثر من 21 جلسة حوارية وتخصصية موسعة وورش عمل تقنية مكثفة تهدف إلى ترجمة التحديات الصحية إلى فرص استثمارية وتنموية ملموسة.

وخلال فعاليات افتتاح المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي حول الإنجازات التي تحققت على مدار الفترة السابقة من عقد المؤتمر.

وألقى الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، كلمة عبر فيها عن ترحيبه بالسادة الحضور في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon، مشيرا إلى أن هذا المعرض أصبح على مدار الأعوام الماضية المنصة الأبرز للحوار والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، جامعًا تحت مظلته صناع القرار وقادة المؤسسات الصحية وشركاء التنمية والخبراء من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والعالم.



وخلال كلمته، قال الدكتور هشام ستيت: يكتسب انعقاد هذه النسخة من المؤتمر الطبي الأفريقي أهمية خاصة في ظل المشاركة الكريمة لدولة رئيس وزراء جمهورية صربيا، بما يعكس ما تشهده العلاقات المصرية الصربية من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، ويؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والصناعات الدوائية.

وأضاف: كما تكتسب هذه الدورة أهمية إضافية من خلال الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، الذي يشارك للعام الثاني على التوالي كشريك رئيسي ومشارك في استضافة الحدث.

ثم ألقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة، أشار خلالها إلى أننا نجتمع اليوم في النسخة الخامسة منExCon Health Africa ، الذي أصبح على مدار السنوات الماضية منصة إقليمية ودولية تجمع صناع القرار والخبراء والشركاء من مختلف أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الرعاية الصحية، كما يمثل هذا الحدث امتدادا لرؤية طموحة وضعت اللبنة الأولى لبناء مجتمع صحي ودوائي أكثر أمان واستدامة قائم على الابتكار والشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية.

وخلال كلمته، أوضح رئيس هيئة الدواء المصرية ملامح خارطة الطريق للاستراتيجية الخاصة بهيئة الدواء المصرية حتى عام ٢٠٣٠ والتي تقوم على خمس ركائز رئيسية مترابطة، وتتمثل في نمو سوق الدواء المصري، وتوطين الصناعة الدوائية، وتعزيز الصادرات المصرية من الأدوية، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والريادة العالمیة والإقلیمیة، و التحول الرقمي والتتبع الدوائي.

وعقب ذلك، ألقى الدكتور جون كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كلمة عبر خلالها عن أن هذا المؤتمر يعد فرصة مواتية للتحذير مجددا من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بسبب وباء "فيروس إيبولا"، وهو أكثر الأوبئة انتشارا وخطورة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يتعين أن يجيب عن العديد من الأسئلة التي تشير إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذا الخطر الكبير.

وتوجه الدكتور جون كاسيا بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الذي تقدمه مصر لأشقائها في القارة الأفريقية، كما تقدم بالشكر للدولة المصرية على المساعدات التي قررت إرسالها أيضا من المستلزمات الطبية، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر والذي وصفه بأنه يأتي في إطار" التضامن" مع الدول الأفريقية، مضيفا: نحن بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الفعالة، من خلال آليات شراء موحد لهذه المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية لكل دول القارة الأفريقية، بجانب تنفيذ مسارات محلية للإنتاج بكل دولة، فضلا عن تنفيذ مبادرات مشتركة في هذا المجال.

كما ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كلمة، أكد خلالها أن معرض ومؤتمر "ExCon Health Africa 2026" يجسد رؤية مصر نحو تعزيز السيادة الصحية الأفريقية، وترسيخ مكانة القارة كمركز للابتكار والتصنيع والتجارة الصحية، كما يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الاتاحة العادلة للتكنولوجيات الصحية، وبناء نظم صحية أكثر مرونة واستدامة لشعوب القارة الأفريقية.

وأضاف وزير الصحة أن مصر ـ انطلاقا من رؤيتها للتنمية البشرية المستدامة ـ تؤمن بأن مستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا يرتكز على الانتقال من مفهوم علاج المرض إلى مفهوم بناء الصحة، ومن النظم الصحية التفاعلية إلى النظم الاستباقية التي تعتمد على الوقاية والكشف المبكر والابتكار والتحول الرقمي.



وأكد الوزير أيضا أن القارة الأفريقية تمتلك من الموارد البشرية والكفاءات العلمية والفرص الاستثمارية ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار والتصنيع والتجارة الصحية، مشددًا على أن ExCon Health Africa" يمثل منصة استراتيجية لتوحيد الجهود وتسريع وتيرة التعاون، بما يسهم في تحقيق السيادة الصحية الأفريقية وضمان الإتاحة العادلة والمستدامة للتكنولوجيات الصحية لجميع شعوب القارة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ستواصل دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل الصحي الأفريقي، ونقل الخبرات وبناء القدرات وتوطين الصناعات الطبية، إيمانًا منها بأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في الإنسان والتنمية والاستقرار، وأن بناء منظومات صحية قوية ومرنة يمثل حجر الأساس لمستقبل أكثر صحة وازدهارًا للقارة الأفريقية والعالم.



تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يشهد ـ على مدار أربعة أيام ـ برنامجًا حافلاً من الجلسات الحوارية والمنتديات المتخصصة وورش العمل التقنية التي تتناول عددًا من الملفات الحيوية، من بينها توطين الصناعات الطبية، وتعزيز الأمن الدوائي، والتحول الرقمي في القطاع الصحي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمويل الرعاية الصحية، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، إلى جانب مناقشة آليات بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود والاستجابة للأزمات والطوارئ الصحية المستقبلية.



كما أن المؤتمر يعد أكبر تجمع صحي بالقارة الأفريقية؛ حيث يستهدف تعزيز الأمن الصحي وتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، من خلال دعم التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية والدوائية، وتعزيز سلاسل الإمداد الصحية، وتوسيع فرص الاستثمار والابتكار في القطاع الصحي.