حزب العدل: ثلاثة مرشحين يتقدمون حتى الآن لخوض انتخابات منصب الأمين العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 04:24 مساءً - أعلنت اللجنة الداخلية المشرفة على انتخابات الأمين العام بحزب العدل تلقي ثلاثة طلبات ترشح حتى الآن؛ لخوض الانتخابات المقررة على منصب الأمين العام للحزب، مع استمرار فتح باب الترشح حتى الساعة الحادية عشرة مساء يوم الخميس 18 يونيو الجاري

وضمت قائمة المتقدمين للترشح حتى الان كلًا من:

المهندس أحمد القناوي، الأمين العام الحالي للحزب، والأستاذ أحمد بدرة، مساعد رئيس الحزب، والأستاذ أحمد السيد، رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالحزب.

وأكدت اللجنة أن المؤشرات الأولية تعكس وجود منافسة جادة بين المرشحين، بما يجسد الحيوية التنظيمية والديمقراطية الداخلية التي يتمتع بها حزب العدل، ويعكس حرص قياداته وكوادره على المشاركة الفاعلة في رسم ملامح المرحلة المقبلة وتعزيز مسيرة الحزب.

ويُعد منصب الأمين العام من أبرز المواقع القيادية والتنظيمية داخل الحزب، نظرًا لدوره المحوري في إدارة العمل الحزبي اليومي، وتنسيق جهود الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج السياسية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز حضور الحزب وتوسيع قاعدته الجماهيرية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة في ظل الاستحقاقات السياسية والتنظيمية المنتظرة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من تطوير للبنية التنظيمية للحزب والبناء على ما حققه من نمو وانتشار خلال السنوات الماضية، بما يعزز قدرته على تقديم بديل سياسي جاد يعبر عن تطلعات المواطنين.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الأمين العام خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقده يوم السبت 20 يونيو 2026م بمقر الحزب الرئيسي بالتجمع الخامس، حيث يتم انتخاب الأمين العام بالاقتراع السري المباشر وفقًا للائحة الحزب، على أن تُعلن النتيجة فور انتهاء العملية الانتخابية.