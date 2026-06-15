وزير الاتصالات يشهد مراسم منح شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 04:24 مساءً -

شهد المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

وتعتزم شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات ضخ استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى لإنشاء مركز بيانات متطور، مُصمَم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مع خطط للتوسع وزيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات استضافة البيانات والحوسبة السحابية، وخدمة المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات المحلية والعالمية.

وقع الترخيص المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيدة داليا وهبة عضو مجلس إدارة شركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات، بحضور المهندس عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو عباس نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتنظيم وحوكمة السوق، و كريم بشارة الشريك الإداري- شركة A15، وعدد من القيادات التنفيذية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركة حسن علام.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منح هذا الترخيص يعكس اهتمام الدولة بتنمية صناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية وتنظيمية جاذبة تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تستهدف تعزيز السيادة الرقمية، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا لتداول البيانات والخدمات الرقمية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو هذه الصناعة، بما يواكب التطورات العالمية ويتيح تقديم خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وبما يلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لنمو سوق مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والاعتمادية والأمن. وأضاف أن التوسع في إصدار تراخيص مراكز البيانات يعكس تنامي الطلب على هذه الخدمات والثقة المتزايدة في السوق المصري، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار والاستثمار، وتُمكّن مختلف القطاعات من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية.

وقال المهندس محمد مجدي علام، العضو المنتدب لشركة حسن علام للبنية الرقمية: “يمثل حصولنا على ترخيص الجهاز خطوة استراتيجية مهمة تعزز قدرتنا على المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على البيانات. ويستند هذا التوجه إلى شراكة استراتيجية مع A15، تجمع بين خبرات حسن علام في تطوير وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخبرات الرقمية والتشغيلية المتخصصة لشركة A15، ومع استثمار أولي يبلغ 400 مليون دولار أمريكي وخطة توسع مرحلية، نؤسس اليوم لمنصة قادرة على مواكبة الاحتياجات الرقمية المستقبلية ودعم جذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية، امتدادًا لدور مجموعة حسن علام المستمر في تطوير البنية التحتية التي تدعم النمو الاقتصادي وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة".