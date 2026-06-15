الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع G7

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 05:18 مساءً - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى الجمهورية الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، إلى جانب عدد من الدول المدعوة، ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة.