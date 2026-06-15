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الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع G7

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الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع G7

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع G7

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 05:18 مساءً - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى الجمهورية الفرنسية، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، إلى جانب عدد من الدول المدعوة، ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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