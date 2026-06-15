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كشف ملابسات إدعاء سائق بتعدي إحدى الحملات المرورية بالجيزة عليه بالضرب

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كشف ملابسات إدعاء سائق بتعدي إحدى الحملات المرورية بالجيزة عليه بالضرب

كشف ملابسات إدعاء سائق بتعدي إحدى الحملات المرورية بالجيزة عليه بالضرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 06:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بتعدى إحدى الحملات المرورية بالجيزة عليه بالضرب وتقاضى أفراد الشرطة مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق .

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى أثناء تواجد حملة مرورية بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة ، قام أحد الضابط بإستيقاف سيارة نقل قيادة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لمخالفته (إخفاء اللوحات المعدنية) الخاصة بالسيارة  وتحصل منه على رخصة التسيير لتحرير محضر بالواقعة ، حيث قام الأخير بالإنصراف، تاركاً رخصة التسيير، وحضر فى وقتٍ لاحق برفقة شقيقه وقاما بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ، مفتعلين مشادة مع الضابط لإستعادة رخصة التسيير، وحال إندفاع أحدهم تجاه الضابط قام فرد الشرطة بإعتراضه دون التعدى عليه.

 

أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها ، ومالكها وشقيقه مرتكبى الواقعة (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) ، وبمواجهتهم أقروا بإدعائهم الكاذب ومحاولتهم إفتعال خصومة مع قوة الحملة المرورية ظناً منهم بتعنت الضابط تجاههم دون معرفتهم بتحريره محضر بالواقعة.

 

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 

 


 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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