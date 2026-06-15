خارجية إيران: وفد يزور دولا إقليمية قبل التوجه لجنيف لإعلان تفاصيل التوقيع على مذكرة التفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 06:30 مساءً - قالت وزارة الخارجية الايرانية ؛ إنه قبل التوجه لجنيف الجمعة لتوقيع الاتفاق سيزور وفد إيراني دولا إقليمية وجارة لإعلان تفاصيل التوقيع على مذكرة التفاهم.

وأضافت الخارجية؛ أننا سنتابع التطورات وسنتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ الجانب الأمريكي تعهداته.

لبنان ورد فى مذكرة التفاهم 3 مرات

وأكدت أن بند انتهاء الحرب في كل الجبهات ومن بينها ⁧لبنان ‬⁩ جزء غير قابل للتغيير في مذكرة التفاهم. وأشارت إلى أن لبنان ورد بمذكرة التفاهم 3 مرات؛ مع تأكيد على احترام سيادته وضرورة إنهاء الحرب بكل الجبهات.



وقالت إن الإرهاب الإسرائيلي في الضاحية أمس تحول لفرصة لتحقيق أعلى درجة من مصالحنا ومصالح المقاومة.



وشددت وزارة الخارجية الايرانية على أن احترام سيادة ⁧‫لبنان‬⁩ وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق المؤقت مع أمريكا.