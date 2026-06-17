وزيرة خارجية بريطانيا تصل القاهرة لبحث أمن الملاحة في هرمز وتطورات غزة والسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 11:18 صباحاً -

تصل وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى القاهرة اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستهدف بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية المهمة، على رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان، إلى جانب أمن الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة البريطانية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، أبرزها اجتماع مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، لبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تشهد الزيارة انعقاد اجتماعات مجلس الشراكة المصري البريطاني، والتي تتناول ملفات التجارة والاستثمار والأمن القومي والطاقة النظيفة والهجرة، فضلاً عن التنسيق المشترك بشأن الأزمات الإقليمية.

وتتصدر تطورات الأوضاع في غزة أجندة المباحثات، في ظل الجهود المصرية المستمرة لدعم وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بخطة السلام المطروحة للقطاع.

كما يبحث الجانبان مستجدات الأزمة السودانية وسبل دعم جهود وقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، خاصة مع استمرار تداعيات النزوح واللجوء في المنطقة.

وتأتي الزيارة في إطار التحضيرات لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.