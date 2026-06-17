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انفجار ماسورة مياه في استاد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم.. (فيديو)

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انفجار ماسورة مياه في استاد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم.. (فيديو)

انفجار ماسورة مياه في استاد مباراة العراق والنرويج في كأس العالم.. (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 06:30 مساءً - وقع حادث غير مألوف بين شوطي مباراة العراق والنرويج على ملعب جيليت في بوسطن فى كأس العالم، ما جدد الانتقادات التنظيمية للمونديال.وبشكل غريب انفجر أحد أنابيب نظام الري تحت أرضية الملعب، ما أدى إلى تدفق المياه بشكل مفاجئ داخل أرضية اللعب واستدعى تدخلا سريعا من فرق الصيانة.

كيف تفاعل الإعلام مع الحادثة؟
هذه اللقطة أثارت انتباه الإعلاميين المتواجدين في ملعب المباراة، وهرعوا لتوثيق اللقطة الجدلية. ورغم نجاح العاملين في احتواء المشكلة قبل انطلاق الشوط الثاني، فإن الحادثة أعادت فتح باب الانتقادات الموجهة للجوانب التنظيمية في الولايات المتحدة خلال البطولة، خاصة أنها تأتي بعد سلسلة ملاحظات أثيرت بشأن جاهزية بعض الملاعب والخدمات اللوجستية المصاحبة للمونديال.
وتحولت الواقعة سريعا إلى مادة للنقاش بين الجماهير والإعلام، باعتبارها مشهدا نادرا في بطولة بحجم كأس العالم، يفترض أن تقام وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

 

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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