الجامعة العربية تجدد دعمها للأونروا وتدعو إلى توفير الدعم اللازم لاستمرار مهامها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 06:30 مساءً - عقدت وفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين ووفد جامعة الدول العربية برئاسة السفير د. فائد مصطفى وعضوية د. محمد الشافعي مدير إدارة شؤون فلسطين وعمرو عبد المنعم مسؤول ملف اللاجئين والأونروا اجتماع مع القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي العربي بين الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية لاجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ ١٦يونيو ٢٠٢٦ في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتحديات التي تواجه الوكالة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بعمل الأونروا وبرامجها الإغاثية والخدماتية في مناطق عملياتها الخمس، في ظل الأزمات الإنسانية والمالية المتفاقمة التي تواجهها، ولا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى التحديات المرتبطة باستمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأكد ممثلو جامعة الدول العربية والدول المضيفة خلال الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين والمسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية لهم إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما شددوا على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة بما يمكنها من الوفاء بولايتها ومهامها، وتأكيد المشاركون على التزام الأونروا بمواصلة أداء مهامها رغم الصعوبات القائمة، ومواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي اللازم للأونروا، بما يسهم في ضمان استمرارية خدماتها وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية.