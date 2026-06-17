إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر وتخصيص موقع مميز للفرع الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 06:30 مساءً - أعلنت وزارة الشباب والرياضة انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مميزة لإقامة فرع جديد للنادي، على أن يتولى مجلس الإدارة إعداد وتقديم مشروع متكامل من الجوانب الهندسية والمالية والقانونية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

وأكدت الوزارة أن قرار التخصيص يأتي في ضوء توجه الدولة لدعم الأندية الرياضية، لا سيما الجماهيرية منها، وتعزيز دورها في ترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية، والمساهمة في تنشئة الأجيال واكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها.

وأشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المثمر بين مختلف مؤسسات الدولة ونادي الزمالك، والذي أسفر عن التوصل إلى حلول عملية تضمن إقامة الفرع الجديد للنادي بمدينة 6 أكتوبر، بما يخدم أعضائه وجماهيره.

وأوضح الوزير أن تخصيص الأرض جاء بعد إعداد دراسات فنية وتخطيطية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتوفير بنية متطورة تلبي احتياجات النادي المستقبلية، وتدعم خططه التوسعية والتنموية.