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الرئيس السيسي من قمة السبع: حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية

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الرئيس السيسي من قمة السبع: حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية

الرئيس السيسي من قمة السبع: حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 06:30 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "ضمان نشر آمن وسريع وفعّال للذكاء الاصطناعي" ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية، حيث ناقش قادة الدول ورؤساء كبرى الشركات العالمية مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وآليات الاستفادة منها مع الحد من مخاطرها.

 

وأكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من مختلف مجالات الحياة، بما يفرض ضرورة وضع أطر قانونية وتشريعية واضحة لتنظيم التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواكبة التطور المتسارع في هذا المجال.

 

وشددت المناقشات على أهمية تطوير منظومات حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي وبناء القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات مع الحد من آثارها السلبية المحتملة.

 

كما حذر المشاركون من المخاطر الأمنية والاجتماعية والأخلاقية والمعلوماتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل غياب إطار دولي موحد لحوكمة هذه التكنولوجيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.

 

وخلال الجلسة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن تطوير هذه التقنية يمثل مسارًا طبيعيًا ومتواصلاً للبشرية، لكنه يتطلب في الوقت نفسه التعامل بجدية مع التحديات والمخاطر المصاحبة لها.

 

ودعا الرئيس إلى تضافر الجهود الدولية وتوسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل وضع قواعد تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم فوائد الثورة الرقمية لصالح جميع الدول والشعوب.

 

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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