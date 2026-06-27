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وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "إس سي جونسون" الأمريكية

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وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "إس سي جونسون" الأمريكية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "إس سي جونسون" الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 12:30 مساءً - استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور فيسك جونسون Fisk Johnson رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (SC Johnson)، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام.

 

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالدكتور فيسك جونسون، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بالشراكة الممتدة مع شركة SC Johnson منذ عام 1979، وهي الشراكة التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي مع واحدة من كبرى الشركات الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال تصنيع المنتجات الكيميائية ومواد التنظيف المنزلية من مبيدات ومعطرات ومنظفات.

 

وأشار "جمبلاط" إلى أن التعاون القائم بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وشركة "إس سي جونسون" شهد تحقيق العديد من النجاحات على مدار السنوات الماضية وتم التغلب على مختلف التحديات، وهو ما يدعم التوسع في الشراكة الإستراتيجية الثنائية خلال المرحلة المقبلة.

 

وأضاف الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي منفتحة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية والمحلية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز دور القطاع الخاص في المجال الصناعي، وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول المتاحة بالشركات التابعة.

 

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم شركة SC Johnson، يدعم نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، ويعزز خطط الوزارة للتوسع في التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 

وأكد "جمبلاط" أن الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها يتطلب مواكبة أحدث الإستراتيجيات وأساليب الإدارة والتصنيع المتطورة، بما يضمن استدامة الشراكات الناجحة وتعظيم العائد منها.

 

من جانبه، ثمّن الدكتور فيسك جونسون الشراكة الممتدة بين (SC Johnson) ووزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما تتميز به الشركات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية، مؤكدًا حرص "إس سي جونسون" على استمرار التعاون المشترك الثنائي وتطويره.

 

وأعرب "جونسون" عن تطلع الشركة إلى توسيع نطاق استثماراتها بالسوق المصرية، بما يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دول قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

 

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، وبحضور السيد عمرو عاشور مدير عام شركة "إس سي جونسون" بمصر.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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