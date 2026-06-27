وزير الخارجية يبحث من رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 12:30 مساءً - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٦ يونيو، مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تناول مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة ذات الصلة بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل أمس ٢٦ يونيو برعاية أمريكية.

أطلع رئيس الوزراء اللبناني خلال الاتصال الوزير عبد العاطي على تفاصيل الاتفاق الإطاري، وقد رحب الوزير عبد العاطي بهذه الخطوة، مؤكدا ان الاتفاق يمثل بداية هامة، مشددا على ضرورة الانسحابات التدريجية لاسرائيل من المناطق اللتي لا تزال تحت الاحتلال الاسرائيلى، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على هذا التطور وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١. كما جدد دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وسياساتها الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وحصر السلاح تحت سلطة الدولة، بما يعزز أمن لبنان واستقراره.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مثمناً المواقف المصرية الثابتة والمساندة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.