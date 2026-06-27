وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 12:30 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، يوم الجمعة ٢٦ يونيو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

استعرض وزير الخارجية البحرينى نتائج الاجتماع الوزاري الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة الذي استضافته مملكة البحرين، بما يعزز الحوار والتنسيق المشترك لمعالجة الشواغل الأمنية التي تواجه المنطقة، ويدعم تماسك المواقف العربية إزاء مختلف التحديات.

كم أكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز اللحمة مع دول الخليج ويحقق المصالح المشتركة، مجددين التأكيد على أن أمن مصر وأمن دول الخليج يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكدا أهمية البناء على الزخم الذي وفره المسار التفاوضي لاستكماله بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع مراعاة الشواغل الأمنية لدولها.

كما شدد الوزيران على أهمية ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويصون مصالح جميع الدول.