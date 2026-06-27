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وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع الإقليمية

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وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 12:30 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم الجمعة ٢٦ يونيو، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين إزاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 

أكد الوزيران خلال الاتصال ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من زخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بما يعكس خصوصية الشراكة بين البلدين، والحرص على مواصلة تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

 

كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية البناء علي هذا المسار بما يحد من التوترات ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربى. 

 

كما شهد الاتصال تناول مسألة حرية الملاحة، حيث اكد الوزيران على ضرورة ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية الإقليمية، والالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. 

 

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المصري-الإماراتي، والتنسيق المصري-الخليجي، بما يعزز وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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