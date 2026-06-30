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الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى عيدها القومي والصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

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الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى عيدها القومي والصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى عيدها القومي والصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:19 مساءً - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدى تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

 

وأوفد الرئيس السيسى،  محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

 

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم تأسيس الجمهورية.

 

وأوفد السيد الرئيس أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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