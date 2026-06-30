ضبط (8) أشخاص لاستغلال (12) طفلًا في التسول بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:19 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (8) أشخاص، بينهم (5) رجال و(3) سيدات، لـ(7) منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وتم ضبط المتهمين وبصحبتهم (12) حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.