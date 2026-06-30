وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة بمناسبة اكتشاف علمي عالمي جديد في مجال الحفريات الفقارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:19 مساءً - • توثيق أول دليل حفري مؤكد لوجود التيروصورات في مصر يعود إلى أكثر من 95 مليون عام

• الاكتشاف يفتح آفاقًا جديدة لفهم النظم البيئية القديمة ويعزز مكانة مصر على خريطة البحث العلمي العالمي

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وإلى الفريق البحثي الدولي بقيادة الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية (سلام لاب)، بمناسبة نجاحهم في تحقيق اكتشاف علمي عالمي جديد تمثل في توثيق أول دليل حفري مؤكد لوجود التيروصورات (الزواحف الطائرة) في مصر، يعود إلى أكثر من 95 مليون عام، ونشر نتائج الدراسة في مجلة Acta Palaeontologica Polonica الدولية المتخصصة، بما يعكس المكانة المتقدمة للبحث العلمي المصري على الساحة الدولية.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز العلمي المتميز يجسد قدرات الباحثين المصريين على إنتاج معرفة علمية رصينة ذات تأثير عالمي، ويعكس نجاح الجامعات المصرية في بناء مدارس بحثية متخصصة قادرة على المنافسة الدولية، والإسهام في تطوير العلوم الأساسية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار.

ويمثل هذا الاكتشاف إضافة علمية مهمة؛ إذ يوثق لأول مرة سجلًا حفريًا مؤكدًا للتيروصورات في مصر، ويسهم في استكمال صورة النظام البيئي القديم بمنخفض الواحات البحرية خلال العصر الطباشيري، كما يفتح آفاقًا جديدة لفهم تطور الزواحف الطائرة وانتشارها، ويضيف فصلًا جديدًا إلى سجل الاكتشافات العلمية المصرية ذات الأثر العالمي.

ويعكس هذا النجاح أهمية الاستثمار في البحث العلمي، ودعم المراكز البحثية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية، مثمنًا تنفيذ الدراسة بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، ومتحف دنفر للطبيعة والعلوم، ومتحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يعكس الثقة الدولية في الكفاءات البحثية المصرية.

وقاد الفريق البحثي الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، وضم الباحث بلال سالم، طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو، والمدرس المساعد بكلية العلوم بجامعة بنها، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إلى جانب عدد من الباحثين المصريين والدوليين المشاركين في هذا الإنجاز العلمي.

واختتم الوزير تهنئته معربًا عن تقديره لجامعة المنصورة وقيادتها، ولجميع أعضاء الفريق البحثي، مشيدًا بالدور الرائد الذي يقوم به مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاكتشافات العلمية العالمية، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في خدمة الإنسانية وترفع اسم مصر في المحافل العلمية الدولية.