بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

مدبولى يثمن توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء

مدبولى يثمن توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة بمناسبة اكتشاف علمي عالمي جديد في مجال الحفريات الفقارية

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة بمناسبة اكتشاف علمي عالمي جديد في مجال الحفريات الفقارية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

ضبط (8) أشخاص لاستغلال (12) طفلًا في التسول بالقاهرة

ضبط (8) أشخاص لاستغلال (12) طفلًا في التسول بالقاهرة

الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى عيدها القومي والصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى عيدها القومي والصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو: إرادة المصريين استعادت هوية الدولة

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو: إرادة المصريين استعادت هوية الدولة

الرئيسية أخبار مصرية

بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:19 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (14) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

أخبار ذات صلة

0 تعليق