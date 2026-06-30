رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 07:24 مساءً - ** إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 1609 مشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنسبة تنفيذ 93.6% ** كميات توريد القمح تتجاوز 175 ألف طن بزيادة 63% مقارنة بالعام الماضي ** عدد القري المستفيدة بالصرف الصحي 208 قرى بالإضافة إلى 63 قرية جار استفادتها

تابع اليوم، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة المنوفية، في اجتماع حضره كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن محافظة المنوفية تُعد من المحافظات التي تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، وهو ما يستوجب مواصلة العمل على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها وفق أعلى معدلات الكفاءة والجودة.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والمستدامة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو توفير خدمات أفضل للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة، موضحًا أنها تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتًا إلى الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025/2026، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والتي تضم 130 مشروعًا في قطاعات النقل والطرق، وتحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية والريفية.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب جهود المحافظة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، والتصدي للممارسات الاحتكارية، والتوسع في المنافذ البديلة، إلى جانب تطبيق منظومة رقمية لرصد المخالفات، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتناول محافظ المنوفية موقف توريد محصول القمح، موضحًا أن إجمالي المساحة المزروعة بلغ أكثر من 130 ألف فدان، مع الانتهاء من أعمال الحصاد بنسبة 100%، فيما تجاوزت كميات التوريد 175 ألف طن، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بمنظومة تخزينية تضم 6 صوامع و8 هناجر وشون، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى أكثر من 165 ألف طن.

وفيما يتعلق بملف البيئة والمخلفات الصلبة، استعرض المحافظ جهود المحافظة في التوسع في المساحات الخضراء وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم بطاقة استعابية تصل إلى 400 – 450 طن / يوميًا، فضلًا عن إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمدينة تلا، وتنفيذ خليتي دفن صحي آمن بمدينة السادات، إلى جانب إنشاء وحدة للتدخل السريع للتعامل مع التراكمات وتحسين المظهر الحضاري.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء عمرو الغريب الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسع والإحلال والتجديد بالمحطات والشبكات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية، وزيادة نسب التغطية بالقرى المستهدفة، حيث تشمل المحافظة 315 محطة صرف صحي تشمل محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع رئيسية ومحطات رفع فرعية بإجمالي أطوال شبكات تصل إلى 3479 كيلو مترا، مشيرًا إلى ان عدد القري المستفيدة بالصرف الصحي بلغ 208 قرى، بالإضافة إلى 63 قرية جار استفادتها.

وأضاف المحافظ: محطات مياه الشرب بالمحافظة بلغت 234 محطة، تشمل محطات سطحية كبرى، ومحطات سطحية صغرى، ومحطات جوفية، وتقدم الخدمة إلى 10 مدن و317 قرية، بإجمالي أطوال 8482 كيلو مترا من شبكات مياه الشرب، مستعرضًا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعين.

كما تناول اللواء عمرو الغريب مؤشرات الأداء في القطاعات الخدمية، ولا سيما قطاع الصحة، وما تشهده من تنفيذ وتطوير للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، حيث بلغ إجمالي المستشفيات الحكومية 27 مستشفى، وإجمالي المستشفيات الخاصة 51 مستشفى، و20 بنك دم بواقع 14 بنك دم حكوميا، بالإضافة إلى 6 بنوك دم خاص، وبلغ اجمالي منشآت الرعاية الأولية 264 منشأة، مستعرضًا أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفي قطاع التعليم، استعرض محافظ المنوفية جهود المحافظة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، وخفض كثافات الفصول، ورفع كفاءة المعلمين، ودعم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، حيث بلغ اجمالي عدد المدارس 2638 مدرسة، بإجمالي كثافة 38 طالبا بالفصل، وبلغ عدد المعلمين 47194 معلما / معلمة، مستعرضًا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير العملية التعليمية.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة، وما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، حيث تضم المحافظة 283 مركز شباب، و35 ناديا، و6 مراكز تنمية شبابية، بالإضافة إلى 12 فرعا للاتحادات الرياضية المختلفة.

وفي إطار دعم الاستثمار، أشار المحافظ إلى جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال طرح عدد من الأراضي والمشروعات الواعدة، إلى جانب استعراض المقومات الصناعية التي تتمتع بها المحافظة، وما توفره من فرص واعدة لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تتضمن المحافظة عدد 2 منطقة صناعية رائدة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى عدد منطقة حرة استثمارية ويبلغ عدد العمال 100 ألف عامل تقريبًا.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرًا إلى تخصيص مساحة 16 فدانًا لإقامة أحد أكبر مشروعات الإسكان التنموي بالمحافظة، والانتهاء من تنفيذ 1672 وحدة سكنية وفق أحدث المعايير الإنشائية والتخطيطية.

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، أوضح المحافظ أن المحافظة حققت معدلات إنجاز متقدمة على مستوى الجمهورية في كلا الملفين، إلى جانب مواصلة جهود إزالة التعديات والتعامل مع المتغيرات المكانية، بما يعزز الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، موضحًا ان المحافظة تلقت أكثر من 109 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء وتم البت بنسبة 96,7% بترتيب عام الثاني على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 5575 طلبا بنسبة انجاز تصل إلى 99.5%، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في هذا الملف، مستعرضًا جهود المحافظة في إزالة التعديلات والمتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود المحافظة في تطوير منظومة التحول الرقمي، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة 13 مركزًا تكنولوجيًا بالمحافظة، واستكمال الربط الإلكتروني بينها، وإنشاء قواعد بيانات مركزية لدعم منظومة اتخاذ القرار والمتابعة الفورية للمشروعات والخدمات.

وفيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها يبلغ 1609 مشروعات، بنسبة تنفيذ بلغت 93.6%، مع استمرار العمل للانتهاء من المشروعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المقررة.

كما تم استعراض جهود المحافظة في دعم الشباب، والتي تضمنت توفير برامج للتدريب والتأهيل، وتسليم معدات إنتاج لأوائل الخريجين، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة اللوجستية بمدينة بركة السبع، بما يسهم في دعم جهود التمكين الاقتصادي للشباب.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة انتهاء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء بمحافظة المنوفية، ووصلت لنسب تنفيذ متقدمة.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى الوزارة تنفيذ مستشفى بمدينة السادات، في إطار خطة الوزارة لتنمية المدينة، وتوفير مختلف الخدمات لهذه المدينة التي تحظى بنسب كثافة سكانية، كما يوجد بها توسع في الأنشطة الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إنشاء مستشفى جديد في قويسنا، تلبية لمطلب المحافظ؛ حيث سيقدم المستشفى خدمات لأعداد كبيرة من مواطني عدد من المحافظات، بالإضافة إلى أهمية إنشاء مدفن صحي يقدم خدماته للمحافظة.