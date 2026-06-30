تعليم القاهرة: بدء التحويلات الإلكترونية بين المدارس لعام 2026 /2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 08:18 مساءً - تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء استقبال طلبات التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك من المحافظات الأخرى إلى محافظة القاهرة، وذلك اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 وحتى يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026.

​تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل، أن منظومة التحويلات الإلكترونية تأتي في إطار جهود الدولة نحو تطوير الخدمات التعليمية، وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، دون الحاجة إلى التكدس أو التعاملات الورقية.

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الفئات المستهدفة والرابط الإلكتروني

وأوضحت أن التحويلات تشمل جميع المراحل التعليمية بالمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، بدايةً من KG2 وحتى الصف الثالث الثانوي العام، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك: https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers

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دعوة لأولياء الأمور

وتدعو مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع أولياء الأمور إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتقديم، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، بما يضمن سرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للضوابط المنظمة للتحويلات.