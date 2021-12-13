نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن اضبط تردد قناة Bein Sports الرياضية المفتوحة (بي ان سبورت) المجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزيرة الرياضية المفتوحة (بي ان سبورت)، على الرغم من وجود العديد من القنوات الرياضية على الساحة اليوم، إلا أن قناة الجزيرة الرياضية، المعروفة الآن باسم Bein Sports، نجحت في جذب عدد كبير من عشاق الرياضة والمشاهدين في الشرق الأوسط.

تردد قناة Bein Sports الرياضية المفتوحة (بي ان سبورت)

القمر: النايل سات

التردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

في عام 2014 ، أطلقت Bein Media Group قناة كاملة في كندا، ويرجع ذلك إلى البيئة التنظيمية الصعبة في أستراليا وكندا، بعد أن اشترت Bein Group حقوق الطبع والنشر لقناة Setanta Sport الأسترالية، لها الحق في البث، باستثناء القناة الإيطالية Premier الدوري حقوق البث الحصري.

مجموعة بي أن سبورت

في فرنسا، تمتلك حقوق بث مباريات كرة القدم، الدوري الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الألماني، وبطولات كرة القدم الوطنية، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تمتلك مجموعة Bein حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي.

قنوات بي أن سبورت المشفرة

توفر لك فكرة اليوم أسعار الباقات الشهرية ونصف السنوية لقناة Bein Sports على النحو التالي:

باقة اكسس: للجميع، اشتراك شهري بقيمة 76 جنيهاً، يتم عرض المسابقات المحلية والدولية، ويتم بث جميع الأخبار الرياضية الجديدة.

باقة Top Sports: اشتراك شهري بقيمة 167 جنيهً، يوفر جميع أخبار الدوري الإنجليزي والأخبار الرياضية ذات الصلة.

الحزمة الكاملة: تبلغ رسوم الاشتراك الشهري 200 جنيه، والتي تشمل عددًا كبيرًا من القنوات الترفيهية والرياضية لتلبية احتياجات العديد من المشاهدين حول العالم.

البطولات التي تنقلها قنوات بي ان سبورت

تضم قناة Bein Sports أبرز المحللين والنقاد الرياضيين وتوفر استوديو تحليليًا بعد كل مباراة، كما تبث العديد من مباريات ودوريات كرة القدم الدولية ومن أبرزها: