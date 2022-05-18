انت الان تتابع خبر سألوا الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سبب زيادة وزنها في إعلانها مع كريم محمود عبد العزيز؟ فأجابت بدون تردد وكشفت السر الخطير اتفرج ماهو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لاقى إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز في رمضان 2022 مع الفنان كريم محمود عبد العزيز نجاحا كبيرا فور طرحه في أول أيام الشهر الكريم، ومع النجاح لفتت ياسمين الأنظار لزيادة وزنها الملحوظة.

وتابعت ياسمين: عندما يكون عندي تصوير أو أي عمل فني سأعود للنظام الغذائي المعتاد، يعني أنا حالياً بلا قيود، أفرح بعودتي للحياة، وهناك حقيقة هي أن من يحبك سيظل يحبك وأنت وزنك زيادة؛ وأنت قصير؛ وأنت طويل، ليس مهماً الشكل، ولن يفرق مع الحب.

وعن نجاح الإعلان قالت: "عند عودتي من سويسرا كنت قد قررت في داخلي ألا أعمل أي عمل فني هذا العام، وقلت: يكفي أن ربنا أنقذني من هذه الكارثة، ولكن بعد فترة فكرت في الناس والمشاهدين الذين أحبهم، وقلت ليس مهماً أن أعمل مسلسلاً هذا العام، وبدأت مشروع الحملة الإعلانية، سبحان الله، حققت نجاحاً ربما يتجاوز بل يفوق نجاحي لو كنت عملت مسلسلاً. إنها مشيئة الله.

ووصفت ياسمين نجاح الإعلان بأنه نفحة إلهية حيث تابعت قائلة: الموضوع كله في تقديري نفحة من ربنا أو تعويض عن الأيام المؤلمة التي عشتها خلال الظروف الصحية الأخيرة، ولم أكن أتوقع أن يقفز الإعلان إلى ترند على اليوتيوب لرقم 1 في العالم، الإنسان مكلف بالسعي والاجتهاد، ولكن هناك أموراً لا تتحكم بها، أشياء خارجة عن إرادتك، فأنت تجتهد، ولكن النجاح والتوفيق من عند الله، وهذا ما حدث معي، أنا اطلعت على كل شيء في مشروع الحملة الإعلانية، واشتغلت وربك وفقنا.

وأضافت: هناك عوامل ساعدت على النجاح، كريم محمود عبد العزيز موهوب ودمه خفيف وعنده حضور وكاريزما أمام الكاميرا، والمخرج هادي الباجوري عبقري، أحضر كاميرا من ألمانيا حديثة جداً تعمل شغلاً وتقنيات عالية، يقوم بتقطيع المشاهد وتركيبها بالشكل الذي ظهر في الإعلان.

أما عن فكرة تقديم الفوازير، قالت ياسمين: "بعض شركات الإنتاج تدرس هذا الموضوع الآن، وتلقيت بعض العروض لكن المسألة تحتاج لتفكير ودراسة؛ لأن الفوازير ليست سهلة، فكرة ولازم تكون جيدة وجديدة، الفوازير تعتمد على الإبهار في التصوير والملابس والأداء وميزانيات ضخمة، لكن لا يوجد شيء مستحيل".

يذكر أن ياسمين وكريم محمود عبد العزيز قدما سويا إعلان لشركة "وي" للاتصالات، ولاقى نجاحا كبيرا، وصلت عدد مشاهداته خلال شهر إلى 39 مليون مرة.