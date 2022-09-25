انت الان تتابع خبر تردد قنوات مدرستنا على النايل سات .. نزلها من هنا المدارس خلاص هتبدأ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر الكثير من الأسرة المصرية خلال الأيام الحالية في الإعداد للعام الدارسي الجديد2022 -2023 الذي سوف ينطلق يوم السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر المقبل في مختلف المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، ومنها البحث على تردد قنوات مدرستنا على القمر الصناعي نايل سات.وتقدم قنوات مدرستنا الكثير من البرامج التعليمية والدروس والحصص المدرسة لمختلف المراحل التعليمية بداية من الصف الاول الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوي العام على مدار الأربع والعشرون ساعة.

تردد قنوات مدرستنا على النايل سات:

مدرستنا 1 الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية: