انت الان تتابع خبر تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 نايل سات.. هتشوفوا عليها كل الأخبار الحديثة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من الأشخاص حالياً عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 نايل سات، وذلك لأنها من أبرز وأجدد القنوات التي تقوم ببث وتقديم الكثير من الأخبار التي توجد في مصر وجميع الدول الأخرى.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

وانطلقت قناة القاهرة الإخبارية في الساعات الأخيرة الماضية، وزاد البحث عنها كثيراً على مؤشرات بحث الإنترنت، وذلك لأنها تقدم الكثير من الأخبار، وظهر عليها عدد كبير من الواجهات النسائية من المذيعات المحترفات ومنهم “نهي درويش، داليا نجاتي، مارينا المصري، رغدة منير، داليا أبو عميرة، أمل الحناوي، ليندا عبد اللطيف”، وغيرهم الكثيرين.

وكشفت الشركة المتحدة عن الإعلان أن القناة الجديدة يوجد فيها الكثير من الصحفيين والمذيعين العرب الكبار، والكثير من المراسلين المنتشرين في كافة أنحاء العالم والمحافظات، وستقدم القناة الخدمة المميزة لكل المشاهدين العرب، وهي من ضمن الكثير من القنوات الإخبارية المميزة التي تساعد في بث الكثير من الأخبار التي تهم الجميع.

تردد القناة 11747.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

التشفير مفتوح.

التصحيح 4/3.