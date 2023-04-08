5 مزايا مدهشة ستدفعك إلى شراء هاتف هونر اكس 9 اى - Honor X9a 5G دون تردد .. أقوى من سامسونج جالكسي وآيفون

انت الان تتابع خبv 5 مزايا مدهشة ستدفعك إلى شراء هاتف هونر اكس 9 اى - Honor X9a 5G دون تردد .. أقوى من سامسونج جالكسي وآيفونوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان هاتف Honor X9a 5G يحتوي على أفضل شاشة في فئته ، حيث جلبت Honor هذه الشاشة لإعطاء قيمة أكبر لمستخدمي هونر X9a 5G .

و يأتي Honor X9a 5G بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 إنش ولديه معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع حواف رفيعة .

توفر الشاشة أيضًا ، دقة 2400 × 1080 بكسل وألوان ممتازة تصل إلى 1.07 مليار لون مع مجموعة واسعة من تغطية التدرج اللوني DCI-P3 بنسبة 100٪ وذروة سطوع تبلغ 800 شمعة في المتر المربع مما يجعل هذا الهاتف هاتفًا رائعًا للاستمتاع بالمحتوى من جميع الأنواع سواء كان ترفيه أو عمل أو أي استخدامات أخرى .

تأتي الشاشة مغطاة بزجاج متين لتحمل السقوط من ارتفاع 1 متر على الرخام دون التعرض للخدش أو الكسر . وقد حرصت شركة Honor أيضًا ، على توفير ميزات العناية بالعين في هذه الشاشة مع تضمين تعتيم PWM يبلغ 1920 هرتز مما يجعل شاشة الهاتف تقلل التقلبات في سطوع الشاشة وتقليل الوميض الذي يمكن أن يسبب إجهاد العين . وقد حصلت شاشة X9a 5G أيضًا على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light .

مظهر وتصميم رائع

يعد هذا أحد أفضل الهواتف التي يمكنك أن تضعها بين يديك الآن ، وهذا ليس جديدًا على Honor التي اشتهرت بتقديم تصميمات رائعة لهواتفها ، خاصة مع سلسلة X التي اشتهرت بمظهرها الرائع . وهذه المرة ، تمنحنا Honor هاتفًا نحيفًا وخفيف الوزن للغاية بتصميم كاميرا Matrix Star Ring ذو المظهر الرائع الذي يمنح الهاتف مظهرًا وملمسًا متميزًا .

يبلغ سمك هاتف Honor X9a 5G حوالي 7.9 مم ويزن 175 جرامًا . والشيء الجيد هو أن Honor لم تضحِّ بعمر البطارية من أجل النحافة حيث لا يزال الهاتف يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة . وقد سهلت سماكة الهاتف ووزنه استخدامه والتصوير به .

يتوفر هاتف Honor X9a 5G بثلاثة ألوان جذابة يمكنك الاختيار من بينها ، التيتانيوم الفضي والأخضر الزمردي والأسود الليلي .

أبرز مميزات هونر اكس 9 اى

مواصفات جيدة مع بطارية كبيرة

قامت الشركة بتزويد هواتفها بأفضل البطاريات التي تدوم طويلاً . والشيء المذهل هنا هو أن Honor تمكنت من تزويد الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة في مثل هذا الشكل النحيف .

يتم تشغيل هاتف Honor X9a 5G بمعالج Snapdragon 695 5G من كوالكوم والذي يعتمد على دقة تصنيع 6 نانومتر التي تمنح الهاتف أداءً رائعًا واستهلاكًا فعالًا للطاقة لأداء ألعاب سلس .

قامت Honor أيضًا بتجهيز X9a 5G بتقنية Honor RAM Turbo التي تمكن المستخدمين من توسيع الذاكرة باستخدام التخزين الداخلي وبالتالي السماح للمستخدمين بالحصول على تجربة شاملة أكثر سلاسة والقدرة على تشغيل المزيد من التطبيقات في وقت واحد دون أي مشكلة . سواء اخترت طراز 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) ، وستتمكن من استخدام 5 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي باستخدام هذه التقنية .

قدرات تصوير فائقة

بفضل وحدة الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ، سيمنحك X9a 5G بالتأكيد تجربة تصوير رائعة ستمكنك من التقاط صور مذهلة بسهولة . يأتي هذا الهاتف مزودًا بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل . والهاتف مزود بالعديد من أوضاع الكاميرا لمساعدتك على التقاط اللقطة المثالية ، وتتراوح الأوضاع من الوضع الليلي الفائق ، ووضع البورتريه ، ووضع الفيديو المتعدد من بين أوضاع أخرى.

في الأمام ، يوجد كاميرا بدقة 16 ميجابكسل يمكنها التقاط صور سيلفي مذهلة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة دون أن تتأثر.

تجربة ذكية مع واجهة Magic UI 6.1

يعمل Honor X9a 5G بنظام التشغيل Android 12 مع واجهة Magic UI 6.1 . حيث تم تجهيز واجهة المستخدم بخوارزمية التنظيف التلقائي التي تنظف الملفات غير المرغوب فيها تلقائيًا لجعل النظام يعمل بسلاسة دون إبطاء بمرور الوقت . ويمكن للنظام أيضًا الكشف التلقائي عن الموارد التي تُركت دون استخدام وإدارتها لتوفير المساحة والموارد .

قامت Honor أيضًا بتضمين تعاون متعدد الشاشات لجعل الهاتف قادرًا على القيام بمهام متعددة والعمل بشكل ملائم مع جهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي من Honor . وباستخدام التعاون متعدد الشاشات ، يمكنك القيام بجميع أنواع الأشياء بدءًا من الرد على مكالمات الصوت والفيديو على أي من أجهزتك إلى سحب الملفات وإفلاتها عبر أجهزتك من أجل تحرير سلس وسهل .

يمكنك أيضًا ، استخدام برنامج Honor Share لنقل الملفات لاسلكيًا بسرعة عبر أجهزة Honor بسرعة كبيرة وسهولة.

أخيرًا ، كل هذه الأسباب هي التي تجعلنا نوصي بشراء هاتف Honor X9a 5G الجديد .

سعر هونر اكس 9 اى

بدأت الطلبات المسبقة على Honor X9a 5G منذ 14 يناير ، ويتوفر الهاتف في نسخة واحدة فقط بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت (رام) بسعر 1600 ريال سعودي. والهاتف متاح في السوق الإماراتي بسعر 1300 درهم إماراتي لنفس النسخة، مع توفر نسخة أقل 128 جيجابايت للتخزين مع 8 جيجابايت (رام) بسعر 1200 درهم إماراتي