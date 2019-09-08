إلتقط إشارة تردد قناة اون سبورت on sport hd الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بكاس مصر

تعتبر قناة أون سبورت على النايل سات أحد أهم القنوات الرياضية العربية والمصرية، ولهذا يعتبر تردد قناة on sport أحد أهم الترددات المتواجدة على القمر المصري، وتمتاز قناة أون سبورت بالعديد من الأشياء المميزة ولعل أهمها حصولها بشكل حصري على الدوري المصري بجانب قناة النيل للرياضة الحكومية، وما يميز on sport هو التغطية المميزة التي تقوم بها لمباريات كرة القدم المصرية من استوديو تحليلي ولقاءات من داخل الملعب.

قناة أون سبورت تنقل الدوري المصري والدوري اليوناني وكاس مصر وحاصلة على حقوق مباريات منتخب مصر الودية، كما تقوم القناة بعرض العديد من الألعاب الأخرى على شاشتها لكن ليس بصفة منتظمة، أما بخصوص البرامج فالقناة تمتلك العديد من الإعلاميين المميزين الذين يقدمون العديد من البرامج على شاشتها، ولعل أبرز هؤلاء أحمد شوبير وسيف زاهر وكريم خطاب وإبراهيم عبد الجواد الذين يقدمون الاستوديوهات التحليلية للمباريات، كما هناك بعض الإعلاميين الشباب من الجنسين الذين يقدمون برنامج on ميديا، وبرنامج لكرة الإيطالية الذي يقدمه محمد المحمودي.

قناة أون متعاقده مع أبرز المحللين المصريين وعلى رأسهم عماد متعب ومحمد أبو العلا وطه إسماعيل ومحمد فضل وحازم إمام وعمرو الدسوقي، ويقدم الفقرات التحكيمية بالقناة الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، وتبث القناة على تردد واحد بقناتين أحدهما بجودة شاشة عادية والأخر بجودة شاشة hd.

تردد قناة أون سبورت

تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10853 h 27500 6/ 5 التردد hd 10853 h 27500 6/ 5 التردد sd

هذا هو تردد قناة اون سبورت الاتش دي والعادي ويمكنكم استقبال التردد بقمر 70 سم بكل سهوله وبإشارة قوية، وتقدم القناة ستوديو تحليلي قبل وبعد نهاية المباريات لتغطية أحداثها بالتفصيل.

مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر 2019 ستلعب اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا وسوف تكون منقولة على قناة اون سبورت بتغطية مميزة كعادة القناة في الأحداث الكبرى.