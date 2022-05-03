شوف عروض نون 2022 في عيد الفطر خصومات هائلة تصل إلى 80%

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عمر شويل - جدة عروض نون 2022 في عيد الفطر، من الموضوعات التي دائما محل التساؤل في أوساط الأصدقاء والأقارب، حيث نجد الجميع دائماً في حالة تساؤل عن أحدث ما ستقدمه نون من عروض للسلع المختلفة، نظراً لأن نون دائماً تسعى لإرضاء جميع عملائها وكافة رغباتهم، فمقابل لذلك نجد الحرص من كافة الطوائف لمعرفة أحدث عروضها.

عروض نون 2022 في عيد الفطر

دائماً ما يتميز عيد الفطر عند نون بعروضه المتميزة، والمتعددة على كافة المنتجات في جميع المجالات.

فبمجرد اقتراب عيد الفطر المبارك نجد انطلاق الكثير من العروض، الممتازة والتي ينتظرها الكثيرون للاستفادة منها.

تتنوع عروض نون من حيث نوع السلعة، فنجد جميع السلع وجميع الأنواع متوفرة ضمن عروض نون المُختلفة.

عروض للملابس

يقدم نون مجموعة من العروض الرائعة الخاصة بالملابس، لجميع الأعمار للنساء والرجال والأطفال، يمكن معرفة بعض منها على النحو التالي:-

فستان حريمي قصير، أزرق في أبيض، بسعر 428 جنيه مصري.

بنطلون رجالي عملي للخروج وممارسة التمارين، بسعر 680.

فستان حريمي قصير أبيض في أصفر للخروجات اليومية، بسعر 413 جنيه.

فستان حريمي طوله عند الركبة تقريباً، لونه أزرق ممزوج بالأبيض، سعره 428 .

طقم رياضي رجالي، بسعر 1052.

تيشرت رجالي يحمل لوجو ريبوك، بسعر 502.

بنطلون شورت ماركة ريبوك، بسعر 855.

طقم رياضي أطفالي بسعر 999.

فستان لطفلة رضيعة لونه أبيض في أسود، بسعر 346.

جامب سوت أطفالي بناتي بسعر 359.

عروض نون للعب الأطفال

من المعروف دائماً في الأعياد قيام الأهل، بشراء الألعاب لأطفالهم، لذا حرص نون على تقديم عروض رائعة على لعب الأطفال، بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، يمكن حصر بعضها كالتالي:-

هليكوبتر أطفالي بسعر 100 جنيه.

كور مغناطيسية ملونة بسعر 174.95.

كرة مطاطية لتقليل الضغط العصبي، بسعر 35.

لعبة بازل بسعر 55 جنيه.

لعبة روبلوكس 6 قطع، بسعر 599.

علبة لبان لها تأثير كهربائي تُستخدم لعمل المقالب الفكاهية، بسعر 130.

النجمة المغناطيسية بسعر 60 جنيه.

اسطبل للعب الأطفال بسعر 179.28

عروض نون للمواد الغذائية

يزداد في الغالب اقبال العملاء على المواد الغذائية، خلال الأعياد، لذا قدم نون العديد من العروض على المواد الغذائية، بمناسبة عيد الفطر المبارك بعضها كالتالي:-

لازانيا الملكة بسعر 15.95.

نودل سامسونج الأصلي، بسعر 45 جنيه.

مكرونة إيطاليانو فيوتشتيني، بسعر 12.75.

لسان عصفور المطبخ بسعر 6.75.

وأخيرًا نود أن نذكر أن عروض نون 2022 في عيد الفطر المبارك، من الأمور الجاذبة للحديث لذا كان من الواجب الحديث عليها.