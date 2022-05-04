شوف أقوى عروض العودة إلى المدارس خصومات نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية

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عمر شويل - جدة أقوى عروض العودة إلى المدارس خصومات نصف الثمن هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية، يتوفر طقم 10 قطع أقلام ستابيلو بوينت 88 بسعر 25 ريال بدلا من 42 ريال خصم 41%، يتوفر طقم 5 قطع أقلام ميلاد لاينر زيبرا 0.7 بسعر 20 ريال بدلا من 24 ريال خصم 17%، تتوفر ألة حاسبة كلاس بسعر 45 ريال بدلا من 55 ريال خصم 18%، يتوفر طقم 36 قلم من أقلام رصاص كلاس + 3 محايات + 3 برايات بسعر 15 ريال بدلا من 19 ريال خصم 21% ضمن عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده مايو 2022.

أقوى عروض العودة إلى المدارس مايو 2022

يتوفر غراء كلاس 3 + 1 عدد 3 قطع بسعر 15 ريال بدلا من 21 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده طقم أقلام زيبرا عدد 3 قطع بسعر 10 ريال بدلا من 14 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده مايو 2022 مزيل الأقلام عدد 3 قطع 1 + 1 بسعر خاص 15 ريال فقط، يتوفر أقلام رصاص كلاس عدد 6 أقلام + 2 محاية + 2 براية 3 + 1 بسعر 15 ريال بدلا من 18 ريال خصم 17%.

خصومات هايبر بنده نصف الثمن

تتوفر عصارة كليك أون 600 وات بسعر 99 ريال بدلا من 159 ريال خصم 38%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن طاهية أرز سنكور سعة 2.8 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 199 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غلاية دولفين تيفال بسعر 69 ريال بدلا من 115 ريال خصم 40%، تتوفر غلاية بلاستيكية كهربائية كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال خصم 34%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

تتوفر طاهية أرز جيباس بسعر 89 ريال بدلا من 129 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس 2022 خلاط مع مطحنة مولنيكس بسعر 139 ريال بدلا من 239 ريال خصم 42%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده شواية كينوود بسعر 219 ريال بدلا من 339 ريال خصم 36%، تتوفر قطاعة كينوود بسعر 89 ريال بدلا من 159 ريال خصم 44%، تتوفر عصارة مولنيكس بسعر 89 ريال بدلا من 139 ريال خصم 36%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف سامسونج A33 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 6 جيجا رام و 128 جيجا بايت، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر خاص 1249 ريال، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس مايو 2022 هاتف سامسونج A52S يدعم الجيل الخامس سعة 8 جيجا رام و 128 جيجا بايت، كاميرا خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل و أمامية 32 ميجا بكسيل، بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر مع إمكانية التوصيل مجاني إلى المنازل تلفزيون ATC سمارت LED HDMI يدعم تقنية 4K حجم 55 بوصة بسعر 1499 ريال بدلا من 1971 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل سمارت يدعم تقنية 4K أندرويد UHD حجم 58 بوصة، بسعر 1999 ريال بدلا من 2699 ريال خصم 26% ضمن عروض العودة إلى المدارس هايبر بنده مايو 2022.