عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 70 % لمدة 3 أيام ألحق الخصم بسرعة

الكثير من العروض التي تقدمها بنده لكل ست بيت ترغب في تجديد منزلها، وتغيير الكثير من الأجهزة التي ترغب في تغييرها، بالإضافة إلى أن بنده توفر عروض مميزة للغاية على المنتجات الغذائية، وكذلك عروض في غاية الأهمية بالنسبة لكل عروسة مقبلة على الزواج وترغب في شراء معظم الأجهزة الكهربائية، فما تقوم به بنده يعد فرصة لابد من استغلالها جيدا، ونحن في السطور القادمة سوف نقدم لكم أهم هذه العروض

أبرز عروض بنده اليومية

لقد توسعت بنده في عروضها وضمن ضمن قيمتها الكثير من الأجهزة الكهربائية التي لاغنى عنها داخل كل بيت، وتم توفيرها بأسعار مناسبة للجميع، وأبرز هذه العروض:-

سعر ميكرويف وايت داخل عروض بنده وصل إلى 399 ريال سعودي وذلك بعد أن كان سعره من قبل قد وصل إلى 599 ريال سعودي، حيث تبلغ سعة هذا الميكروويف إلى ثلاثين لتر.

كما أن غسالة جيباس ذات الحجم السبع كيلو وصل سعرها إلى 599 ريال سعودي، وذلك تخفيض كبير على السعر الخاص بها فهي خارج العرض تبلغ قيمتها 749 ريال سعودي.

فضلا عن تفعيل العرض على الماكينة الخاصة بصناعة السندويتشات والتي وصل سعرها إلى تسعة وسبعون ريال سعودي بدلا من مبلغ مادة وتسع وخمسون ريال سعودي.

أيضا يوجد عروض على المطحنة الخاصة بالقهوة سعرها وصل إلى 89 ريال سعودي بدلا من مائة تسعة وسبعون ريال سعودي، وهي تنتمي إلى نوعية مونوليكس.

يمكنك شراء مكنسة كهربائية من مولين بسعر خيالي وهو 139 ريال سعودي.

عروض بنده

الكثير من العروض المفعلة أيضا على جميع الادوات المنزلية، وأبرزها الآتي:-