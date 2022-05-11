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تعتبر كيكة البراونيز من أطيب أنواع الكيك من حيث الطعم والرائحة والطراوة، وكل من يتناولها يعشق طعمها فمذاقها مختلف يشعرك بأنك تأكل كيك مفتت بصوص النوتيلا السايح الذي يخطف قلب كل من يتناوله مع الكيك، وتعتبر كيكة البراونيز من أنواع الكيك الجديدة على مجتمعاتنا الشرقية إلى حد ما، فلذلك أخذت شهرة كبيرة عند تقديمها في أشهر المطاعم والكافيهات، ويمكننا عمل كيكة البراونيز في البيت بحرفية كبرى الشيفات بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وسريعة. مكونات كيكة البراونيز البنية ثلاث حبات من بيض الدجاج بدرجة حرارة الغرفة. كوب وربع الكوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من اللبن الفاتر كامل الدسم. كوب إلا ربع الكوب من الزيت النباتي. ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام الغير محلى. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. كوبين وربع الكوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. كوب وربع الكوب من الشوكولاتة البنية المبشورة. كريمة سائلة أو صوص شيكولاتة للتغليف. شوكولاتة مبشورة للتغليف. مكسرات مشكلة حسب الرغبة. طريقة تحضير كيك البراونيز يتم إحضار مضرب البيض الكهربائي أو الخلاط الكهربائي حسب المتاح ويتم خفق السكر مع البيض والفانيليا جيدًا حتى يتداخل الخليط تماماً ويقوم بعمل رغاوي ويصبح كريمي هش. يتم إضافة الحليب للخليط مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب السكر تماماً. يتم إضافة الزيت للخليط مع الاستمرار في الخفق مرة أخرى جيدًا حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط كريمي هش. بعد ذلك يتم إضافة كافة المكونات الجافة السابق ذكرها من دقيق وكاكاو وبيكنج باودر ويتم تقليبهم مرة أخرى حتى تتداخل المكونات تماماً. يتم إذابة الشوكولاتة على حمام مائي وإضافتها للخليط بالتدريج مع الاستمرار في الخفق. تقلب كل المكونات مع بعضها مرة أخرى ثم يتم صب الخليط في قالب فرن مدهون بالزيت ومبطن بالدقيق لمنع الإلتصاق. عمر شويل - جدة كيكة البراونيز البنية بالصوص والمكسرات طعم وريحة هتاخدك في حتة تانية خالص - ثقفني

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